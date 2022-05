Stiri pe aceeasi tema

- Coreea de Nord a lansat trei rachete balistice spre mare, in largul coastei de est, a anuntat Coreea de Sud, joi, la cateva ore dupa anuntul Phenianul potrivit caruia a detectat primul caz de Covid-19 pe teritoriul sau, relateaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- In sfarșit a ajuns Covid-ul și in Coreea de Nord! Sau, cel puțin, acum au raportat autoritațile primele cazuri infectare cu virusul SARS CoV-2, care au decretat lock down total. Cazurile de Covid, varianta Omicron, au fost declarate in capitala Phenian. Autoritațile refuza, insa, sa spuna numarul exact…

- Pe 4 aprilie au fost raportate in intreaga lume 2.468 de victime ca urmare a infectarii cu noul coronavirus, nivel inregistrat doar la inceputul pandemieiTrendul descrescator al pandemiei continua și este din ce in ce mai evident in statisticile și graficele agregatoarelor de date in timp real. Cele…

- SUA au anuntat vineri noi sanctiuni asupra a cinci entitati din Coreea de Nord despre care spune ca sprijina dezvoltarea de arme de distrugere in masa si programele de rachete balistice, dupa ultimele teste cu rachete ale tarii, relateaza Reuters.

- Japonia a anuntat vineri noi sanctiuni impotriva Coreei de Nord dupa tirul de testare a unei rachete balistice intercontinentale saptamana trecuta, in urma apelurilor Washingtonului la o actiune internationala mai severa impotriva Phenianului

- Japonia a anuntat vineri noi sanctiuni impotriva Coreei de Nord dupa tirul de testare a unei rachete balistice intercontinentale saptamana trecuta, in urma apelurilor Washingtonului la o actiune internationala mai severa impotriva Phenianului, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu…

- Grupul principalelor tari industrializate (G7) a condamnat ''ferm'', vineri, ''continuarea testelor cu rachete balistice, inclusiv tirul unei rachete balistice intercontinentale (ICBM)'', de Coreea de Nord, actiuni calificate drept ''incalcari flagrante'' ale obligatiilor Phenianului fata de Natiunile…

- Lansarile efectuate la 26 februarie si 4 martie de Coreea de Nord vizau sa testeze "elementele unui nou sistem" de rachete balistice intercontinentale, a afirmat joi un inalt responsabil de la Casa Alba, vorbind despre o "escaladare grava", noteaza AFP preluat de agerpres. Fii la curent cu cele…