Stiri pe aceeasi tema

- Coreea de Nord a lansat vineri doua rachete cu raza scurta de actiune dintr-un tren de marfa, a anunțat sambata, 15 ianuarie, presa de stat. A fost al treilea test de la inceputul anului, in pofida noilor sanctiuni americane, transmite agenția France Presse, preluata de Agerpres . Testele fost organizate…

- Coreea de Nord a lansat vineri doua rachete cu raza scurta de actiune dintr-un tren, a declarat sâmbata presa de stat, acesta fiind al treilea test de la începutul anului, în pofida noilor sanctiuni americane, transmite AFP, citat de Agerpres. Testele fost organizate pentru a "verifica…

- Autoritațile americane l-au pus sub acuzare și arestat pe liderul uneia dintre cele mai mari și importante grupari de extrema-dreapta din Statele Unite, joi, pentru rolul sau in Asaltul de la Capitoliu, de la inceputul lui 2021, cand o gloata furioasa de susținatori ai lui Donald Trump au incercat sa…

- Coreea de Nord a lansat un proiectil neidentificat in mare, anunta Coreea de Sud si Japonia, primul tir de acest tip al Phenianului in 2022, relateaza AFP, potrivit News.ro. Acest tir intervine dupa un 2021 marcat de progrese majore in domeniul armamentului, in pofida unor grave dificultati…

- Coreea de Nord a lansat un proiectil neidentificat in mare, a anuntat miercuri armata sud-coreeana. Ar fi primul test de acest tip din partea Phenianului in 2022, noteaza AFP.Proiectilul a fost tras in marea din estul peninsulei, au indicat sefii de stat major interarme din Coreea de Sud intr-un comunicat,…

- Majoritatea democrata din Senatul SUA a încercat luni promovarea unui proiect de lege de reforma electorala menit sa protejeze accesul la vot al minoritaților din Statele Unite, fluturând amenințarea abandonarii unei tradiții parlamentare utilizate în mod obișnuit de opoziția republicana,…

- Coreea de Sud și Coreea de Nord, China și SUA au convenit „in principiu” sa declare incheierea oficiala a razboiului coreean, la aproape 70 de ani dupa ce conflictul s-a incheiat intr-un armistițiu instabil, a declarat președintele sud-coreean, Moon Jae-in, relateaza The Guardian. Dar Moon a recunoscut…

- In previziunile sale, Baba Vanga a susținut ca in anul 2022 va izbucni un razboi adevarat.Potrivit spuselor sale, un lider asiatic va fi inlaturat de la putere Liderul asiatic va fi rasturnat, țara lui va deveni arena unui conflict armat, la care Europa va raspunde cu un atac nuclear. Vor fi multe victime,…