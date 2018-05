Stiri pe aceeasi tema

- Coreea de Nord a anuntat, sambata, ca inchiderea poligonului nuclear Punggye-ri va avea loc in perioada 23-25 mai, in functie de conditiile meteorologice, precizand ca isi va respecta promisiunile cu privire la denuclearizare, informeaza site-ul agentiei Yonhap.

- Statele Unite sunt dispuse sa acorde ajutor economic Coreei de Nord in schimbul renuntarii la armele nucleare, a declarat vineri secretarul de stat american, Mike Pompeo, citat de Yonhap. Dupa o intalnire cu omologul sau din Coreea de Sud, Kang Kyung-wha, Pompeo a afirmat ca "daca Coreea…

- Ce inseamna, de fapt, suspendarea testelor nucleare de Coreea de Nord. Coreea de Nord renunta la testele nucleare si cu rachete , potrivit agentiei de presa de stat, care transmite si ca liderul de la Phenian, Kim Jong-un vrea sa inchida si situl nuclear Punggye-ri. Potrivit agentiei de stat nord-coreene…

- Postul oficial de radio din Coreea de Nord a confirmat miercuri ca liderul de la Phenian, Kim Jong Un, a efectuat o vizita la Beijing, la invitatia presedintelui chinez Xi Jinping, informeaza Yonhap.

- Agentia de stiri Yonhap, din Coreea de Sud, transmite declara ca un tribunal a emis un mandat de arestare pentru fostul presedinte, Lee Myung-bak, sub acuzațiile de luare mita si alte acuzatii.știre in curs de actualizare

- Coreea de Nord si Coreea de Sud vor organiza un summit al presedintilor celor doua state in luna aprilie, urmand sa fie deschisa si o linie directa de comunicare intre Moon Jae-in si Kim Jong-un, a anuntat, marti, Administratia Prezidentiala de la Seul, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Presedintele american Donald Trump a avertizat, vineri, in legatura cu "faza a doua" a masurilor luate de catre Statele Unite in cazul in care adoptarea celor mai dure sanctiuni impotriva regimului din Coreea de Nord nu va avea rezultate, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Coreea de Nord ar putea gazdui editia din anul 2021 a Jocurilor Asiatice de Iarna, alaturi de Coreea de Sud, a declarat Chang Ung, reprezentantul Phenianului la Comitetul Olimpic International, citat de agentia de stiri Yonhap.