- Maria Dragomiroiu a investit intr-o livada de pomi fructiferi. Originara din satul Marcea, comuna Ionești, Valcea, artista a restaurat moșia parinteasca și a inființat livada dupa ultimele norme metodologice europene. Vlad Mirița a facut profit in pandemie datorita porcilor, caprelor și gaștelor sale…

- Cea mai mare producție TV realizata vreodata in Romania, seria Django, se filmeaza, de cateva zile, in zona rurala a Brașovului. Vulcanul Racoș a fost transformat intr-un impresionant platou de filmare. Producția este o reinterpretare in limba engleza a clasicului western din 1966. Serialul va avea…

- Un cuplu au fost arestat pentru ca a incercat sa arunce in Dunare trei saci cu canabis de peste 57 de kilograme. Plantele proveneau dintr-o cultura inființata pentru a comercializarea ulterioara. Potrivit Politiei Romane, politisti de la Serviciul Teritorial al Politiei de Frontiera Galati au prins…

- Polițiștii de frontiera din Galați au depistat doi barbați, in parcarea amenajata pe Faleza Dunarii din Galați, in timp ce incercau sa descarce dintr-un autoturism și sa arunce in Dunare trei saci conținand 400 de plante de canabis. Joi, 30 aprilie, procurorii DIICOT Galați au reținut doua persoane…

- Dupa ce italienii de la firma Astaldi au ridicat cei doi piloni ai podului pana la inalțimea de 192 de metri, in perioada urmatoare japonezii de la IHI vor incepe intinderea perechii de cabluri principale intre blocurile de ancoraj. Podul suspendat de la Braila se apropie de o noua etapa a construcției,…

- Muzeul Județean Teleorman a postat pe pagina de socializare a instituției o fotografie inedita cu podul militar de pontoane de la Turnu Magurele – Nicopole. Podul a fost construit de armata germana in al Doilea Razboi Mondial și folosit pentru tranzitarea trupelor in vederea atacarii Greciei (Operațiunea…

- Portului Giurgiulești din Moldova este singurul port internațional al țarii asigura comerțul cu peste 50 de țari Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), și-a executat drepturile în baza documentelor de finanțare și garantare a executarii obligațiilor…

- Autorizație pentru primii 7 km din drumurile de legatura cu Podul Braila Foto: Adriana Tudose / RRA Astazi a fost emisa autorizația de construire pentru primii 7 km din drumurile de legatura cu Podul Braila, fara de care acesta nu ar putea fi dat în trafic la finalul anului viitor.…