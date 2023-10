Tragedie in familia fotbalistului brazilian Naldo Gomes Pereira (35 ani), component al echipei turce Antalyaspor. Fiul acestuia, David, in varsta de numai trei ani, a murit zilele trecute in urma unui groaznic accident de circulatie, petrecut la inceputul lunii septembrie, in Antalya. Copilul fotbalistului se afla pe bicicleta in momentul in care doua automobile s-au ciocnit. In urma coliziunii, baietelul a fost acroșat, fiind grav ranit. Transportat de urgenta la spital, micutul a suferit o intervenție chirurgicala și a ramas in secția de terapie intensiva. Din pacate, insa, a pierdut lupta cu…