- Un copil de șapte ani a fost ranit dupa ce s-a cațarat pe o coloana ornamentala, expusa in incinta Primariei Generale a Capitalei. Baiețelul a fost transportat la spital, fiind conștient la momentul preluarii de catre ambulanța. Luni, in jurul orei 13.40, in holul de la intrarea principala in sediul…