Copilul din Chiajna a fost salvat şi se află în custodia poliţiştilor Copilul din Chiajna, tinut ostatic de tata de mai bine de 24 de ore, a fost salvat si se afla in custodia politistilor. Anterior, o avocata din Bucuresti a intrat, vineri, in imobilul din Chiajna unde un barbat isi tine ostatic copilul de mai bine de 24 de ore si a transmis ca va incerca sa rezolve situatia, atat pentru copil, cat si pentru barbat. "Incerc sa rezolv o problema pentru amandoi. Si pentru copil si pentru tata, trebuie rezolvata problema pentru amandoi", a declarat, vineri, avocata care a fost de acord sa intre in imobilul din Chiajna unde un barbat isi tine ortateca fetita de mai… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fetița din Chiajna care era tinuta ostatica de tata de mai bine de 24 de ore a fost salvata si se afla in custodia politistilor. In urma operatiunii, nimeni nu a fost ranit, anunța Poliția Romania.„Operatiunea Politiei Romane din Chiajna s-a incheiat. In urma activitatii de negociere a Politiei Romane,…

- Barbatul se afla in custodia Poliției Romane. In urma activitaților derulate in cadrul operațiunii, nici fetița, nici barbatul și nici forțele de ordine nu au suferit vatamari.„Scopul misiunii a fost indeplinit. Mulțumim pentru cooperare reprezentanților mass-media”, a transmis Poliția.

- Poliția Romana a prezentat sambata, 25 martie, cu prilejul Zilei Politiei Romane, mașinile BMW cumparate de la compania Automobile Bavaria pentru polițiști, in parcul Herastrau din București, transmite Euronews.Reprezentanții Poliției Romane au amenajat astazi in parcul Herastrau standuri unde au fost…

- Un subofiter din cadrul Gruparii de Jandarmi Mobile „Regele Ferdinand I” Targu Mures, aflat in timpul liber, a reusit, duminica, sa salveze viata unui barbat pe care l-a zarit intins pe calea ferata, convingandu-l sa renunte la gestul sinucigas. „Duminica dupa-amiaza, in Targu Mures, colegul nostru,…

- Un subofiter din cadrul Gruparii de Jandarmi Mobile "Regele Ferdinand I" Targu Mures, aflat in timpul liber, a reusit, duminica, sa salveze viata unui barbat pe care l-a zarit intins pe calea ferata, convingandu-l sa renunte la gestul sinucigas. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Un subofiter din cadrul Gruparii de Jandarmi Mobile „Regele Ferdinand I” Targu Mures, aflat in timpul liber, a reusit, duminica, sa salveze viata unui barbat care voia sa se sinucida. Omul statea intins pe calea ferata și aștepta trenul.

- Un barbat in varsta de 50 ani care a facut stop cardiac intr- un colegiu din municipiul Iasi a fost salvat pentru ca a fost resuscitat de cadrele didactice pana la sosirea echipajului SMURD, au informat, miercuri, reprezentantii UPU-SMURD Iasi. ‘Luni, in timpul unor ore de curs facute in Iasi, un domn…