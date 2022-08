Copilaşul muşcat de faţă de câinele familiei este bine. Prognosticul estetic este însă foarte rezervat Un copil in varsta de 2 ani a ajuns la Spitalul de Copii „Sf. Maria" din Iasi dupa ce a fost muscat de cainele familiei. Copilul, din comuna Dodesti, judetul Vaslui, are mai multe plagi la nivelul fetei si va avea nevoie de mai multe proceduri medicale. Incidentul a avut loc luni, 29 august. Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta din Vaslui au precizat ca echipajul medical l-a gasit pe copil cu mai multe plagi muscate pe fata, care au fost dezinfectate si bandajate. In prima faza a fost transportat la o unitate medicala din Barlad, iar ulterior la Iasi. Conform ISU Vaslui,… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

