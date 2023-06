Stiri pe aceeasi tema

- La 7 ani, David sta in picioare susținut de un cadru, dar cel mai adesea de parinți. Baiatul s-a nascut prematur, iar imediat dupa naștere a intrat in stop cardiorespirator, astfel ca timp de cateva zeci de secunde creierașul lui a fost privat de oxigen.

- GHINIONIST… Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albița au depistat un moldo-roman conducand un autoturism ce nu avea drept de circulație pe drumurile publice din Romania. In data de 24 mai a.c., in jurul orei 17.55, in Punctul de Trecere a Frontierei Albița, acesta…

- MOBILIZARE… Este alerta in comuna Ivanești, dupa ce un urs a fost vazut la marginea satului Ursoaia, la cațiva metri de casele oamenilor. La aceasta ora sunt cautari de amploare acolo. Cel care a vazut animalul a fost chiar primarul comunei Ivanești, Vasile Novac, care a chemat in sprijin autoritațile…

- UPDATE: Persoana care a murit in aceasta dimineața, dupa ce și-a dat foc in zona liceului Economic din Ramnicu Valcea, este un tanar de 18 -19 ani. Potrivit presei locale, tanarul a mers și a cumparat carburant de la o stație de alimentare. Ulterior, in jurul orei 8.45, in cartierul Lenin Sud, tanarul…

- Intre 3 și 6 august, Cluj-Arena va oferi show-uri in premiera, datorita unor artiști live care ajung pentru prima data in Romania. Bleta „Bebe” Rexha este una dintre cele mai apreciate voci din industria muzicala, colaborarea cu David Guetta pentru “I’m Good (Blue)” i-a adus o nominalizare la Grammy și…

- Compania irlandeza de tip low-cost, una dintre cele mai mari din Europa, va lega Aeroportul Iasi de alte orase importante ale Europei. Astfel, avioanele care vor decola de la Iasi vor ateriza la Milano (Bergamo), Paris (Beauvais), Bruxelles (Charleroi) si Dublin. Cum arata programul zborurilor Ryanair,…

- HAZ DE NECAZ… Dupa ce presa tabloida din Romania a anunțat fulminant și dramatic faptul ca „Vulpița a murit”, iata ca celebra vasluianca de la Blagești, Veronica Stegaru, s-a ivit recent, teafara și nevatamata, pe TikTok. Alaturi de doua tovarașe de distracție, Veronica s-a filmat fredonand melodia…

- INVESTIȚII… Vești bune pentru pacienții și cadrele medicale de la Spitalul Județean de Urgența Vaslui. Consiliul Județean Vaslui a aprobat, in ședința de marți, incheierea unui acord de parteneriat cu unitatea medicala privind “Dotarea cu echipamente medicale adecvate pentru imbunatațirea programului…