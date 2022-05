Stiri pe aceeasi tema

- Mai mult de 130 de elevi și cadre didactice au interacționat astazi cu jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacau și Gruparii de Jandarmi Mobile Bacau in cadrul campaniei ”Adolescența fara delincvența”. Activitațile au avut un caracter interactiv și s-au desfașurat la Școala Gimnaziala…

- Ministerul Apararii Naționale desfașoara pe raza orașului Comanesti un exercițiu multinațional militar la care vor participa personal și tehnica militara aparținand Ministerului Apararii Naționale din Romania și din statele partenere NATO, a anunțat primaria din localitate. Aceștia iși vor desfașura…

- Social Teleormanenii care adopta un copil din alt județ ar putea primi 200 lei/zi/persoana, pentru decontarea cheltuielilor de transport și cazare aprilie 26, 2022 13:07 Un proiect de hotarare care urmeaza a fi supus votului consilierilor județeni in cadrul ședinței ce va avea loc joi, 28 aprilie,…

- Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Bacau a organizat miercuri, 20 aprilie, in Piața Tricolorului din Bacau o activitate intitulata „Targ Handmade de Paște” in care au fost prezentate produse confecționate de-a lungul anului de catre diverși beneficiari ai serviciilor…

- Este titlul uni proiect de voluntariat desfașurat de Centrul Școlar de Educație Incluziva (CSEI) Nr.2 Comanești in colaborare cu Școala Gimnaziala „Ciprian Porumbescu” Comanești și „Klass Studio” Comanești. Cele trei instituții și-au unit forțele și impreuna au oferit elevilor cu nevoi educaționale…

- Consiliul Județean Cluj a aprobat trecerea din domeniul privat in domeniul public al Județului Cluj a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Padin nr. 20 precum și darea in administrare a acestuia catre Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului.

- Procedura de inregistrare si urmarire a copiilor neinsoțiți din Ucraina FOTO: https://www.facebook.com/crucearosieromana Autoritatile pregatesc o procedura de înregistrare si urmarire a tuturor copiilor din Ucraina care ajung în România neînsotiti de o parinte sau…

- Viața mea, nu este viața mea? Ceea ce traim este ingrijorare? Ingrijorare: puțin mai mult decat o grija banala și care imi amintește cu insistența ca nu sunt eu cea care controleaza pupitrul de comanda. De aceasta data, cei care pun in mișcare lumea sunt de departe cei pe care eu nu-i cunosc. Chiar…