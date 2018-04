Stiri pe aceeasi tema

- Un copil in varsta de 4 ani din judetul Gorj a fost scris cu pixul pe fata de educatoare, pentru ca cel mic nu a indeplinit sarcinile care ii reveneau la gradinita si a fost neascultator. Inspectoratul Scolar Judetean (ISJ) a deschis o ancheta in acest caz, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- La 12 ani, „Micul Hercule”, așa cum a fost numit Giuliano Stroe, trece prin clipe grele. Baiatul, recunoscut ca fiind cel mai puternic copil din lume, ar putea fi obligat sa renunțe la școala, pentru ca microbuzul școlar cu care face naveta nu mai primește benzina din partea autoritaților locale.

- Deși au facut toate eforturile sa iși țina relația secreta, s-au inmulțit zvonurile care spun ca Gina Pistol ar fi insarcinata, acum și unii apropiați par a confirma marea veste, anunța...

- Un copil de sase ani din Rasnov care a disparut ieri de acasa sa fost gasdit mort azi nopate, in albia unui rau aflat la doar 300 de metri de casa. David Nicolae Lingurar a plecat ieri la joaca, dar nu a mai reveni acasa.

- Simona Halep (1 WTA, 26 de ani) va juca șaisprezecimile de finala ale turneului Premier Mandatory de la Miami impotriva Agnieszkei Radwanska (29 de ani, 32 WTA), sambata, in jurul orei 19:00. Partida Halep - Radwanska este a 2-a de pe arena centrala, incepe dupa terminarea infruntarii dintre Alexander…

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta au finalizat cercetarile specifice in dosarul in care Stefan Theodor Breten, din Constanta, este acuzat ca a produs un accident rutier grav de la Doraly, in urma caruia un copil a decedat. Dosarul a fost trimis spre solutionare Judecatoriei…