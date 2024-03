Stiri pe aceeasi tema

- Medicul nutriționist Mihaela Bilic, despre branza vegetala. Specialista spune ca obiceiul de a inlocui produsul derivat din lactate cu alternativa vegetala este o greșeala. Are in compoziția sa 10 ingrediente, dintre care sorbatatul de potasiu este cel mai periculos. E orice, numai sanatos nu, a concluzionat…

- Duminica Izgonirii lui Adam din Rai sau Lasatul Secului de Branza are loc in acest an la data de 17 Martie. In aceasta zi credincioșii renunța la produsele lactate, urmand ca luni, 18 Martie, sa inceapa cel mai lung post al Bisericii Ortodoxe. In calendarul creștin ortodox, Lasatul Secului are doua…

- In cazul in care ai cumparat branza, iar acest aliment ți se pare ca este mult prea sarata pentru preferințele tale, exista o metoda buna prin care ii poți schimba gustul. EI bine, acest truc te va scapa imediat de excesul de sare și rezultatul va fi un aliment perfect. Iata ce trbeuie sa faci daca…

- Daca branza este prea sarata pentru preferințele tale, exista o metoda interesanta prin care ii poți schimba gustul. Acest truc te va scapa imediat de excesul de sare și rezultatul va fi un aliment perfect. Iata tot ce trebuie sa faca daca branza are un gust mult prea intens. Cum scapi de gustul sarat…

- Un aliment care ne este la indemana tuturor ne poate ajuta in lupta cu kilogramele nedorite. Este vorba despre branza proaspata, potrivit nutriționistului Mihaela Bilic . „Cu branza proaspata se slabește mult și repede Pe vremuri, daca faceai hepatita sau erai in convalescenta dupa vreo boala grava,…

- Un copil de un an și jumatate a murit, dupa ce s-a inecat cu o bucata de mar la o gradinița neautorizata din Oradea. Micuțul a ajuns la spital in stare grava joia trecuta și, marți, medicii i-au anunțat decesul.

- Baiețelul in varsta de un an și jumatate, din județul Bihor, care joia trecuta s-a inecat cu o bucata de mar la o creșa privata, a murit la aproape o saptamana de la tragicul incident.

- Anna Bellisario, o tanara in varsta de 20 de ani, a murit dupa ce a mancat tiramisu ”vegan” la un restaurant. Ea avea alergie la lactate, motiv pentru care și alesese acel local. Totuși, preparatul culinar s-a dovedit ca avea, in compoziție, și lapte. Tanara in varsta de 20 de ani a luat cina cu iubitul…