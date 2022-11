Stiri pe aceeasi tema

- In noaptea de 15/16 a.c., polițiștii din cadrul Secției de poliție rurala Ramnicelu au fost sesizați, prin apel unic de urgența 112, de un barbat in varsta de 37 de ani din localitatea Ramnicelu cu privire la faptul ca tatal sau, in varsta de 85 de ani, din aceeași localitate, nu a mai revenit la domiciliu.

- In ziua de 08 noiembrie a.c., in jurul orei 17:30, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Draganu au fost sesizati de catre o femeie de 50 de ani, din comuna Morarești, despre faptul ca, in timp ce se afla la locul de munca, in zona unui popas de pe raza localitații de domiciliu, ar […]

- Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Tigveni desfașoara cercetari in urma sesizarii privind plecarea voluntara a minorului GHEȚEA LIVIU ALEXANDRU, de 15 de ani, care a plecat voluntar de la domiciliul din Poienari de Argeș, in dimineața zilei de vineri, 21 octombrie, fara a mai reveni. Citește…

- Politistii ieseni cauta un barbat de 42 de ani care in ziua de 18 octombrie 2022 a plecat la domiciu si nu a mai revenit la acasa. In seara zilei de 20 octombrie a.c., politistii Postului de politie Valea Lupului au fost sesizati cu privire la faptul ca Maxim Dan Cristian, de 42 de ani, din comuna…

- „Tripla” teribila pentru un șofer: Baut și fara permis, conducea o mașina inmatriculata Polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Pitești au soluționat un dosar penal privind savarșirea infracțiunilor de conducerea unui vehicul fara permis de conducere, refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre…

- Efectua transport de elevi cu un autovehicul fara RCA Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Stalpeni au depistat un barbat de 51 de ani, din Mioveni, care efectua transport de elevi, pe raza localitații Stalpeni, fara a deține asigurare de raspundere civila auto. Barbatul a fost sancționat…

- Colet suspect in padurea Trivale Astazi, in jurul orei 11:00, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Pitești au fost sesizați cu privire la existența unui colet suspect, intr-o zona impadurita din cartierul Trivale al municipiului Pitești. La fața locului s-au deplasat polițiștii de ordine publica…

- Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Albota desfașoara cercetari, in urma sesizarii venite din partea unei femei, cu privire la faptul ca, din luna octombrie 2021, fiul sau, LUPU GAVRILA GHEORGHE, de 43 de ani, a plecat voluntar de la domiciliul surorii sale din Pitești, iar de atunci nu…