Copil din Slatina, suspect de coronavirus DSP Olt a confirmat ca un contact al unei persoane aflate in izolare la domiciliu a fost adus la spital, luni, prezentand simptome de febra și tuse. Este vorba de un copil in varsta de patru ani, care a fost adus la Spitalul Județean de Urgența Slatina impreuna cu mama sa, cu autospeciala pentru victime multiple. Copilul, din Gradinari, județul Olt, este contact al parinților sai plasați in izolare la domiciliu imediat dupa intoarcerea in țara, din Italia. Parinții au calatorit in același autocar cu pacientul de 71 de ani, din Suceava, diagnosticat cu noul coronavirus, și cu barbatul de 51 de… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Al optulea caz diagnosticat cu COVID19 (coronavirus) pe teritoriul României este al unui brbat în vârst de 51 de ani din judeul Olt care a cltorit din Italia cu acelai autocar cu brbatul de 71 de ani din Suceava fiind contact direct al acestuia. Brbatul nu prezint simptome specif...

- Pacientul care a fost depistat pozitiv la testul pentru noul coronavirus este din Caracal. Barbatul are 51 ani, este contact direct al cazului din Suceava, barbatul de 71 ani care a calatorit in Italia in scop terapeutic. El a calatorit cu autocarul alaturi de barbat. Barbatul nu prezinta simptome specifice,…

- Doua posibile cazuri de imbolnavire cu noul coronavirus au fost anunțate, duminica, 1 martie, la Galați și la Craiova. La Galați, este vorba despre o fetița de cinci ani, care revenit recent din Italia, și care a fost internata la Spitalul de Boli Infectioase din oras, potrivit Mediafax. Copilul are…

- O femeie de 50 de ani izolata la domiciliu in Timișoara dupa o vizita in Italia, in Bergamo, a sunat speriata, joi seara, la 112 și a acuzat febra. A fost internata la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara, fiind suspecta de coronavirus.Medicii spun ca femeia a vizitat in urma cu…

- Cele 118 persoane in cazul carora s-a decis izolarea la domiciliu sunt monitorizate, in permanența, de catre medici din cadrul Direcției de Sanatate Publica (DSP) Alba și nu prezinta niciun fel de simptome specifice. Acestea nu au voie sa iși paraseasca domiciliul. Reprezentanții Poliției se asigura…

- Specialiștii in sanatate publica transmit populației ca, la aceasta ora, nu exista niciun caz de infecție cu noul coronavirus in Romania. La nivelul județului Alba, pentru prevenirea eventualelor imbolnaviri, 118 persoane se afla izolate la domiciliu, iar o persoana se afla in carantina, in compartimentul…

- Un sucevean care s-a intors din Italia și care prezinta simptome de coronavirus a fost izolat in secția de Boli Infecțioase a Spitalului Județean de Urgența „Sfantul Ioan cel Nou” Suceava. Potrivit șefei Direcției de Sanatate Publica Suceava, Silvia Boliacu, persoana suspectata a venit din alta zona…

- Universitatea "Constantin Brancusi", din Targu-Jiu, a decis sa suspende cursurile dupa ce unei studente care s-a intors recent din Italia i s-a facut rau la facultate, fiind suspecta de coronavirus. Epidemia de coronavirus din Italia a pus in alerta toate autoritatile din Romania. Reprezentantii Universitatii…