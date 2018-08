Copil de patru ani, ranit intr-un accident de circulatie. In ce stare este victima

Stiri pe aceeasi tema

- Un copil de patru ani a fost ranit, duminica, intr-un accident de circulatie pe raza localitatii Bacesti, judetul Vaslui, scrie Agerpres. Un elicopter SMURD a fost solicitat sa il preia, dupa ce copilul a suferit un traumatism cranio-celebral. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului…

- Un copil de patru ani a fost ranit, duminica, intr-un accident de circulatie pe raza localitatii Bacesti, judetul Vaslui. Un elicopter SMURD a fost solicitat sa il preia, dupa ce copilul a suferit...

- Un baiat de zece ani, din Galati, a ajuns la Spitalul Judetean de Urgenta din localitate, dupa ce a fost lovit de o masina in timp ce se deplasa pe trotuar, se arata intr un comunicat transmis luni de Inspectoratul de Politie al Judetului Galati, citat de Agerpres.ro. Potrivit sursei citate, un barbat…

- Un barbat in varsta de 60 de ani a decedat, joi, dupa ce masina pe care o conducea s-a lovit frontal de un alt autoturism, pe drumul judetean 108A, intre localitatile Agrij si Pausa, potrivit Agerpres. Conform primelor date, furnizate AGERPRES de catre purtatorul de cuvant al Inspectoratului…

- Paramedicii militari din cadrul Stației de Pompieri Vidra au intervenit in jurul orei 13:30 pentru acordarea primului ajutor calificat și preluarea unei victime rezultate in urma unui accident rutier produs in sat Burca, comuna Vidra. Victima in varsta de 9 ani a fost transportata,…

- Evenimentul rutier s-a produs sambata seara, in localitatea Conop. „Din primele cercetari la fata locului, s-a stabilit ca ieri (sambata-n.r.), in jurul orei 20.00, un tanar de 24 de ani a condus un autoturism din directia Nadas spre DN7, pe drumul comunal 708A, iar intr-o curba la dreapta a patruns…

- Un copil in varsta de cinci ani a fost lovit luni dupa-amiaza pe o trecere de pietoni din municipiul Constanta de o ambulanta aflata in misiune, care a trecut pe culoarea rosie a semaforului, victima fiind transportata la spital pentru ingrjiri medicale, transmite News.ro . Potrivit reprezentantilor…

- Un microbuz scolar care transporta elevi din comuna vasluiana Vinderei a fost implicat, astazi, intr-un accident rutier. Potrivit primelor informatii transmise de reprezentantii Inspectoratului de Politie al Judetului Vaslui, opt elevi, din cei 15 aflati in microbuz, au fost transportati la spital cu…