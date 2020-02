Stiri pe aceeasi tema

- Specialiștii susțin ca cei mici nu trebuie obligați sa manance tot din farfurie, mai ales atunci cand sunt sedentari, iar sportul lipsește cu desavarșire din viața lor. Copiii trebuie sa manance atunci cand sunt și adulții la masa, caci doar astfel se vor alimenta corect și vor deveni mai receptivi.

- Clipe de groaza pentru o familie din capitala. Doi din cei cinci membri ai acesteia au nimerit la spital, iar casa le-a fost grav avariata în urma unui incendiu de proporții. Flacarile au izbucnit în noaptea de 26 ianuarie și-au cuprins o casa batrâneasca de pe…

- Rafael Nadal a lovit din greșeala o fetița aflata in apropierea terenului, incercand sa trimita mingea adversarului. Imediat dupa, Nadal a fugit la fetița și a sarutat-o pe obraz. Incidentul a avut loc joi, in timpul meciului cu Federico Delbonis, caștigat de iberic cu scorul de 6-3, 7-6(4), 6-1.Incercand…

- Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, susține ca liberalii vor veni atat cu OUG-uri, cat și cu asumari de raspundere pe legi extrem de importante, cea mai disputata fiind revenirea la alegerea primarilor in doua tururi. Rareș Bogdan a explicat ca intreg planul va fi anunțat public de catre Ludovic…

- Un baiat in varsta de 6 ani din Ohio, diagnosticat cu cancer in urma cu trei ani, a revenit la scoala dupa ce a terminat tratamentul de chimioterapie. Colegii l-au intampinat cu ovatii, iar inregistrarea momentului a devenit virala pe internet.

- Eliana s-a nascut fara probleme, și-a bucurat parinții, a crescut pana la un an vesela și cu zambetul pe buze. Nimic nu prevedea tragedia ce avea sa loveasca familia Robas, o familie modesta din Alba. Cand Eliana a implinit un an, lucrurile au luat o turnura dramatica.

- Bubu este un copil de 2 ani și o luna din Timișoara. Este internat in Spitalul Marie Curie din București dupa ce a facut o encefalita herpetica, urmata de o encefalita autoimuna. Bubu vorbea, canta, manca singur. Acum nu mai face aceste lucruri. Are nevoie de tratament, iar acesta este costisitor. Haideți…

- Bubu este un copil de doi ani din Timișoara care lupa cu o boala care l-a dus in impos Bubu este internat in Spitalul Marie Curie din București. A facut, in luna august a acestui an, o encefalita herpetica, urmata de o encefalita autoimuna. Are nevoie de tratament. Acum este internat in Spitalul Marie…