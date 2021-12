Stiri pe aceeasi tema

- Un baiat din judetul Constanta a ajuns, miercuri, de urgenta la spital dupa ce o petarda i-a explodat in mana. Copilul, in varsta de 8 ani, este din comuna constanteana Oltina si a fost transportat in stare stabila la Spitalul Judetean Constanta. Baiatul a fost transportat cu un elicopter SMURD si prezenta…

- Un baiat de 8 ani, din localitatea Oltina, a fost transportat miercuri la spital cu elicopterul SMURD, dupa ce o petarda i-a explodat in mana, a informat Serviciul de Ambulanta Judetean (SAJ) Constanta. Purtatorul de cuvant al SAJ Constanta, Claudia Tatarici, a declarat, pentru AGERPRES, ca minorul…

- Un baiat de 8 ani, din localitatea Oltina, a fost transportat miercuri la spital cu elicopterul SMURD, dupa ce o petarda i-a explodat in mana, a informat Serviciul de Ambulanta Judetean (SAJ) Constanta.

- Un copil de 8 ani din judetul Constanta a fost grav ranit, miercuri, de o petarda care i-a explodat in mana. El a fost preluat de un elicopter SMURD și a fost transportat la spital. Potrivit reprezentantilor Serviciului de Ambulanta al Județului Constanta, cadrele medicale au fost solicitate sa intervina…

- Incidentul a avut loc in aceasta dupa amiaza in localitatea Oltina din Constanta, acolo unde un copil de 8 ani a fost ranit dupa ce i-a explodat o petarda in mana.La fața locului au fost mobilizate un echipaj SAJ B2, dar și elicopterul care a preluat copilul ranit in vederea transportarii la Spitalul…

- Un copil de 8 ani, dintr-o comuna din judetul Constanta, a fost ranit de o petarda care i-a explodat in mana. Un elicopter SMURD a preluat copilul si il va duce la spital, informeaza News.ro . Potrivit reprezentantilor Serviciului de Ambulanta Judetean Constanta, cadrele medicale au fost solicitate…

- Cadrele medicale au fost solicitate sa intervina miercuri, 22 decembrie, in Oltina, judetul Constanta.Potrivit primelor informatii, este vorba despre un copil de opt ani, care a fost ranit dupa ce o petarda i a explodat in mana. La fata locului intervine o ambulanta SAJ B2 si elicopterul SMURD. Baiatul…

- Barbatul peste care a trecut o caruta cu lemne, in Muntii Maramuresului, a fost recuperat de salvamontisti si transportat cu elicopterul SMURD spre Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) din municipiul Baia Mare, a informat, vineri, directorul Serviciului Public Judetean Salvamont Maramures, Dan Benga,…