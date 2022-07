Stiri pe aceeasi tema

- In seara zilei de 30 iulie a.c., in jurul orei 20.30 politistii Inspectoratului de Politie Judetean Arad au fost sesizati prin apel S.N.U.A.U 112, cu privire la faptul ca intr un centru comercial, din municipiul Arad, o persoana ar fi cazut de la etajul 2.Potrivit IPJ Arad, la fata locului s au deplasat…

- Astazi, 28 iulie 2022, in jurul orei 03.30, Poliția Municipiului Alba Iulia a fost sesizata, prin 112, de catre un barbat din municipiu, cu privire la faptul ca o persoana ar fi cazut de la un etaj al blocului in care domiciliaza. Polițiștii deplasați la fața locului au stabilit ca este vorba despre…

- O fetita de 5 ani a scapat cu viata si a ajuns la spital, dupa ce a cazut de la etajul 4 al unui bloc din municipiul Hunedoara, socul prabusirii fiind atenuat de o antena de televiziune si de o copertina ce era montata la etajul intai al imobilului, a informat luni Inspectoratul de Politie Judetean…

- Un barbat in varsta de 46 de ani a fost grav ranit, vineri, dupa ce a cazut pe casa scarii de la etajul patru al unui bloc din Craiova. Incidentul s-a petrecut in timp ce barbatul vopsea peretii.

- O femeie de 24 de ani s-a aruncat de la etajul trei al unui bloc ANL din cartierul Viișoara. Vecinii femeii spun ca ar suferi de boli psihice. A fost transportata in stare grava la spital. Conform autoritaților de la fața locului, femeia are un copil care in momentul in care a sarit de la etaj, nu a…

- Politistii valceni au deschis dosar penal si fac cercetari pentru vatamare corporala din culpa in cazul unui asistent de la Spitalul Judetean de Urgenta Valcea care, miercuri seara, a cazut pe scara de incendiu a unitatii spitalicesti valcene, au informat reprezentantii Politiei Valcea, potrivit…

- O adolescenta de 15 ani a ajuns, luni, in stare grava la spital, dupa ce a cazut de la etajul al patrulea al unui bloc din Bucuresti. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…

- O femeie a fost transportata in coma la spital, luni seara, dupa ce a cazut de la etajul al patrulea al unui bloc de locuinte din municipiul Pitesti. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges, incidentul s-a produs in cartierul Razboieni. "Femeia a fost preluata…