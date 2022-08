IPJ Timiș a anunțat ca politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unui minor in varsta de 14 ani, disparut din localitatea Folea, județul Timiș. „In data de 6 august a.c., Radu David-Iulian ar fi plecat de la domiciliul sau din localitatea Folea, județul Timiș, iar pana in prezent nu a mai […] Articolul Copil de 14 ani, dat disparut in Timiș. Daca l-ai vazut, suna la 112 a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .