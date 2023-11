Stiri pe aceeasi tema

- Un copil de 13 ani ar fi fost, timp de mai multe luni, sclav la doua stane din Brașov. Din lipsa de bani, parinții l-ar fi vandut ciobanilor, spun procurorii DIICOT. Joi dimineața, polițiștii au descins la stana și au surprins in imagini adapostul improvizat in care era nevoit sa traiasca baiatul.

- Proprietarul cainilor care, anul trecut, au ranit grav un copil de 10 ani din municipiu a fost trimis in judecata in stare de libertate, pentru savarsirea infractiunii de vatamare corporala din culpa, informeaza Parchetul de pe langa Judecatoria Sfantu Gheorghe. Baiatul, care se intorcea acasa de la…

- In data de 04.10.2023 Judecatoria Beius a admis propunerea Parchetului de pe langa Judecatoria Beius si a dispus luarea masurii arestarii preventive fata de un inculpat, cercetat sub aspectul savarsirii infractiunii de viol in forma continuata si agravanta victima fiind un minor , prev de art 218 alin…

- Un copil in vasta de doar 7 ani a plecat miercuri-dimineața, 6 septembrie 2023, de acasa. Parinții, disperați ca nu-l gasesc, au anunțat autoritațile. Baiatul a fost gasit la aproximativ 10 kilometri departare.

- Un incident ingrijorator a avut loc sambata in Germania, relateaza cotidianul Bild, citat de La Libre Belgique, potrivit news.ro . Un barbat in varsta de 40 de ani a atacat copii ucraineni in Einbeck, in landul Saxonia Inferioara. Potrivit politiei, trecatorul a tras mai intai de par o fetita, apoi…

- Derajat de zgomotul pe care-l facea un grup de persoane, un barbat ar fi iesit pe strada si a tras 2 focuri de arma de la o distanta de aproximativ 100 de metri. Un minor de 17 ani a fost ranit la unul dintre membrele superioare și a fost condus la o unitate medicala […]