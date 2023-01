Copil de 13 ani, atacat de șase câini fără stăpân Un copil de 13 ani, aflat pe un moped, a fost atacat, marți, de șase caini comunitari, intr-o comuna din Teleorman. Un copil de 13 ani din București, aflat in vizita la bunici, in comuna Conțești, județul Teleorman, in timp ce se deplasa pe un moped, a fost atacat de șase caini comunitari, ulterior acesta […] Articolul Copil de 13 ani, atacat de șase caini fara stapan a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

