Copil de 12 ani, mușcat de un Amstaff. Câinele era lăsat liber de proprietar Copil de 12 ani, mușcat de un Amstaff. Cainele era lasat liber de proprietar. Un copil de 12 ani a fost atacat, duminica dupa-amiaza, de un caine din categoria celor incadrati in rase periculoase, pe care stapanul il lasase pe strada fara lesa si fara botnita. Baiatul a fost muscat de mana stanga, fiind dus de urgenta la medic. Pe numele stapanului animalului a fost deschis dosar penal, informeaza News.ro. CITESTE SI Tanar de 19 ani din judetul Arges, arestat la domiciliu: A talharit un copil caruia i-a luat un telefon in valoare de 8.800 de lei 22:05 16 Sofer cercetat pentru ultraj, dupa… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

