Copil de 11 ani, înjunghiat într-o „casă bântuită”. Figurantul a încercat doar să-l sperie Un figurant a injunghiat un copil de 11 ani, intr-o „casa bantuita” din orașul Berea din statul american Kentucky. Figurantul in varsta de 22 de ani este acum cercetat penal și a fost acuzat de agresiune din neglijența. Baiețelul de 11 ani abia incepuse circuitul printr-o „casa bantuita” cu șapte etaje. Un figurant care incerca sa il sperie pe copil l-a injunghiat cu un cuțit in picior, scrie CNN. Agresorul, care ar fi trebuit sa foloseasca recuzita din cauciuc, este cercetat acum pentru agresiune din neglijența. „S-a apropiat de fiul meu cu cuțitul in mana. Intențiile sale erau, probabil, sa-l… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

