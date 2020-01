Stiri pe aceeasi tema

- Un copil in varsta de sapte ani, care a fost lovit de un autoturism in comuna Visina, in timp ce ar fi traversat strada fara sa se asigure, a fost ranit si transportat la un spital din Craiova cu un...

- Un baietel de un an si o luna din comuna Vladimir, judetul Gorj, a fost dus de urgenta, sambata, cu elicopterul SMURD, la Spitalul „Grigore Alexandrescu” din Bucuresti, dupa ce s-a oparit cu ceai fierbinte. Potrivit reprezentantilor Spitalului din Targu-Carbunesti, la care a fost dus initial, copilul…

- Un bebeluș de numai patru luni, una din victimele incendiului produs in aceasta dimineața, 26-decembrie, intr-o gospodarie din localitatea Sighetu Silvaniei, a fost preluat de elicopterul SMURD de la Jibou pentru a fi transportat la Spitalul de Arsi din Bucuresti.

- Trei persoane au murit si alte patru au fost ranite, miercuri dupa-amiaza, dupa ce doua autoturisme s-au ciocnit frontal, pe DN 2, in judetul Ialomita. Autoritatile au activat Planul rosu de interventie, unul dintre raniti urmand a fi preluat de elicopterul SMURD pentru a fi dus la un spital din…

- Zece persoane, intre care patru copii, au fost implicate intr-un accident rutier produs, miercuri, in apropiere de Timisoara, intre localitatile Remetea Mare si Bucovat. Un om a fost declarat decedat, iar o alta persoana este preluata de elicopterul SMURD.

- Un accident feroviar s-a produs, miercuri, in zona garii Ploiești Triaj. Doua trenuri s-au ciocnit frontal, iar 11 persoane au fost ranite. Potrivit primelor informații, trenul personal care circula pe ruta Ploiești Sud – București era in mișcare, iar trenul marfar, de la un operator privat, era oprit.…

- O macara s-a rasturnat luni pe santierul Podului Ciurel din Capitala. Potrivit informatiilor disponibile la acest moment, incidentul nu s-a soldat cu victime.Primaria Capitalei nu are informatii despre incidentul de pe santier, iar reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- Un copil de cinci ani, aflat in stare grava dupa ce s-a oparit, a fost transportat, luni, cu un avion SMURD de la Satu Mare la o clinica din Bucuresti, a declarat purtatorul de cuvant al Spitalului Judetean (SJU), Constantin Demian, potrivit Agerpres. Potrivit sursei citate, doi copii, de cinci si…