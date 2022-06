Copil căzut în râu, în Târlișua. A fost scos în stop cardio respirator Un baiețel in varsta de aproximativ 8-9 ani a cazut in apa raului de pe raza localitații Tarlișua. In urma apelului la 112, la fața locului au intervenit mai multe echipaje din cadrul ISU Bistrița-Nasaud și IPJ Bistrița-Nasaud. Baiețelul a fost scos din apa de catre un echipaj de pompieri, in stop cardio respirator. Echipajul de paramedici a inceput imediat aplicarea protocolului de resuscitare. In sprijin a fost direcționat la locul solicitarii echipajul de terapie intensiva mobila SMURD. Articolul Copil cazut in rau, in Tarlișua. A fost scos in stop cardio respirator apare prima data in Dej24.ro… Citeste articolul mai departe pe dej24.ro…

Sursa articol si foto: dej24.ro

