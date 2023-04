Copiii ucraineni aflati in prezent in 25 de țari au primit duminica aproape 600.000 de exemplare de manuale, ghiduri de studiu și carți de ficțiune, in cadrul evenimentului caritabil "O carte ucraineana pentru copiii ucraineni", a anuntat ministerul culturii si politicii informationale din Ucraina, citat Ukrinform.

Ministerul a reamintit ca Ziua Internaționala a Carții pentru Copii este sarbatorita in fiecare an pe 2 aprilie, fiind aleasa pentru a onora ziua de naștere a lui Hans Christian Andersen. Pentru copiii ucraineni refugiati, ziua capata o semnificație speciala. Chiar in condiții de…