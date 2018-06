Stiri pe aceeasi tema

- Copiii sprijiniti de Fundatia Principesa Margareta vor fi sarbatoriti astazi , la Palatul Elisabeta, cu ocazia Zilei Internationale a Copilului. Potrivit FPMR, pentru a marca Ziua Internationala a...

- La initiativa episcopului Husilor, Ignatie, peste 300 de copii, proveniti din familii defavorizate, vor sarbatori Ziua Internationala a Copilului in cadrul primei editii a programului ‘Bun venit, copilarie!’. Peste 300 de copii, selectati la nivelul celor trei protopopiate din Eparhia Husilor, cu varsta…

- Asociația Județeana a Pescarilor Sportivi Cluj in parteneriat cu Inspectoratul de Jandarmi Județean Cluj și Primaria Cluj-Napoca, organizeaza, sambata, 2 iunie, Cupa „Napoca-Junior” la pescuit. Ediția a VI-a a evenimentului se va derula pe lacurile din localitatea Jucu, incepand cu ora 09:00. Fete și…

- Maine, 1 Iunie, este Ziua Internationala a Copilului. Autoritatile din Pitesti au pregatit mai multe actiuni dedicate celor mici, cea mai importanta veste fiind aceea ca micutii vor avea acces gratuit de ziua lor ...

- 1 iunie este Ziua Internationala a Copilului, zi in sarbatorim copiii. Este ziua in care toti copiii ar trebui sa se simta bine, sa primeasca cadouri, sa se distreze impreuna. In aceasta zi, fiecare dintre noi isi aminteste de momentele frumoase ale copilariei, intorcandu se cu gandul in trecut sau…

- Un centru de colectare de jucarii si imbracaminte s-a deschis in magazinul Winmarkt din Galati. Organizatorii actiunii isi propun sa stranga cel putin 500 de kilograme de haine si jucarii in cele doua saptamani ale campaniei, pe care le vor distribui apoi catre 1.000 de familii nevoiase de pe raza…

- Custodele Coroanei Romane, Margareta, a afirmat joi, la traditionalul "Garden Party", organizat in gradina Palatului Elisabeta, ca este primul 10 Mai fara Regele Mihai, "dar trebuie sa mergem inainte". "Fara Regele Mihai, dar trebuie sa mergem inainte. Pentru mostenirea lui, pentru tara noastra. Ne…