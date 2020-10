Copiii soților Măruță, transformați în troli rock stars pentru o reclamă Copiii soților Maruța, transformați in troli rock stars pentru o reclama Andra și Catalin Maruța au doi copii simpatici foc ce deja se bucura de popularitate in mediul online. In ciuda varstelor fragede, copiii soților Maruța au propriile conturi de Instagram și YouTube. Conturi cu foarte mulți urmaritori. Vezi aceasta postare pe Instagram Sa invațam de la cei mici sa ne bucuram de fiecare experiența la maximum! @marutadavid @evamaruta @carrefourromania O postare distribuita de Andra (@andra) pe Sep 30, 2020 la 1:58 PDT Mai nou, David și Eva au filmat prima lor reclama. Una cu totul inedita… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

