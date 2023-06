Stiri pe aceeasi tema

- VEȘTI BUNE… Dupa saptamani bune in care Bulevardul Traian din municipiul Vaslui a fost frezat, ceea ce le-a dat mari batai de cap șoferilor, in sfarșit a inceput sa fie turnat asfaltul. Marți, 30 mai, s-a dat start lucrarilor de asfaltare din Crucea Garii pana la Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail…

- NU A PUTUT!… Polițiștii de frontier` din Punctul de Trecere a Frontierei Albița au descoperit la controlul de frontier` și reținut pentru continuarea cercet`rilor un autoturism marca Volkswagen, care figura in bazele de date ca fiind furat din Cehia. La finele s`pt`manii trecute, „noaptea ca hoții”,…

- INCREDIBIL… Polițiștii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Albița au descoperit uimiți la controlul de frontiera, unde au și indisponibilizat, pentru continuarea cercetarilor, un autoturism marca Toyota Prius V, care figura in bazele de date germane ca fiind suspect de a fi clonat. Totul…

- UPDATE: DESCOPERIT… Nimeni nu-și explica ce s-a intamplat cu Costica Timofte, batranul de 72 de ani din Șerbotești disparut de mai bine de o zi, a fost gasit. Polițiștii l-au descoperit pe marginea DN24, in drum spre Iași, pe raza localitații Coropceni. Oamenii se intreaba acum ce a fost in mintea consateanului…

- MOTOCICLETA DISPARUTA… Politistii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Albita au descoperit la controlul de frontiera, o motocicleta marca Yamaha, care figura in bazele de date ca fiind furata din Italia. Frumusetea de motocileta a fost retinuta pentru continuarea cercetarilor. In Punctul…

- INCONȘTIENȚI… Polițiștii vasluieni efectueaza cercetari fața de doi șoferi, unui din municipiul Vaslui și altul din municipiul Barlad, care au fost depistați zilele trecute, pe drumurile publice ale celor doua orașe, in timp ce erau beți turta! Ambii au ajuns pe mana procurorilor care au dispus masura…

- ATACAT… Doi tineri din municipiul Vaslui au ajuns dupa gratii dupa ce i-au furat telefonul unui barbat. Victima tocmai ieșise dintr-o sala de jocuri de noroc, iar in momentul cand a ajuns in scara blocului de domiciliu, s-a trezit sub o ploaie de lovituri din partea celor doi. Polițiștii au intrat rapid…

- Un sofer a avariat cu masina pe care o conducea, in noaptea de luni spre marti, in municipiul Constanta, sase autovehicule parcate, dupa care a parasit locul faptei. Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Constanta, politisti din cadrul Serviciului Rutier au fost sesizati, in jurul orei…