Copiii primesc alocații mai mari de luna viitoare, cu 37 de lei De luna viitoare, sumele primite de copii sub forma de alocații de stat, vor fi mai mari. Astfel, copiii sub 2 ani vor primi cu 88 de lei mai mult, iar cei peste 2 ani vor primi cu 37 de lei mai mult din februarie. Potrivit Capital.ro, alocațiile de stat se maresc cu 13,8% anul acesta, cat a fost rata inflației in 2022. Sumele marite vor ajunge la copii abia in luna februarie, creșterea efectiva fiind de 37 de lei. Astfel, copiii și adolescenții cu varste cuprinse intre 2 și 18 ani vor primi 292 de lei, fața de 255 cat au primit pana acum. Copiii care au varsta pana in 2 ani vor primi o alocație… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

