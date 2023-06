Stiri pe aceeasi tema

- „Mi-e foame” și „Mama a murit” au fost primele cuvinte pe care copiii care au supraviețuit 40 de zile in jungla columbiana le-au spus salvatorilor. Aceștia se afla acum sub supraveghere medicala, starea lor fiind una acceptabila.

- Patru copii, dintre care cel mai mare are 13 ani și cel mai mic are 11 luni, au supraviețuit in junglele Amazonului columbian. Au petrecut acolo peste 40 de zile dupa ce avionul in care zburau s-a prabușit, scrie BBC. {{679969}}O aeronava Cessna-206 s-a prabușit pe 1 mai in drumul sau din orașul Araraquara…

