Copiii invalizi din sect. Ciocana vor avea un Hub Digital propriu

- Copiii și adulții cu fibroza chistica din Republica Moldova vor beneficia gratuit de un nou medicament și de dispozitivul medical necesar pentru administrarea zilnica a acestuia. Decizia a fost luata de Consiliul pentru medicamente compensate din fondurile asigurarii obligatorii de asistența medicala,…

- Inițiativa legislativa care prevede dreptul garantat la cetațenia Republicii Moldova pentru fiecare copil nascut pe teritoriul țarii noastre a fost votata, in a doua lectura, de 68 de deputați.

- „Europa este Moldova, Moldova este Europa”, așa și-a inceput discursul, in limba romana, președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, prezenta la mitingul de duminica, 21 mai. Mesajul oficialului de la Bruxelles a fost aplaudat de sutele de mii de oameni din Piața Marii Adunari Naționale. …

- Rusia continua sa se victimizeze. MID-ul de la Moscova a lansat o avertizare de calatorie in Republica Moldova, in legatura cu ”creșterea numarului de cazuri de atitudine discriminatorie a autoritaților moldovenești fața de cetațenii ruși”, conform deschide.md.”La aterizare in aeroportul din Chișinau,…

- Copiii neinsoțiți, care și-au pierdut ocrotirea parinteasca, vor putea fi repatriați mai ușor in țara lor. Asta dupa ce vor fi semnate: Acordul dintre Republica Moldova și Ucraina, precum și Acordul dintre Republica Moldova și Romania, care prevad acest lucru, conform deschide.md.In acest sens, membrii…

- In municipiul Chișinau a avut loc ceremonia de donație a unui lot de peste 1700 laptopuri noi, marca HP, pentru instituțiile educaționale. Prezent la eveniment, președintele YMCA Moldova Dumitru Roibu a prezentat proiectul „Centre Digitale Educaționale in Republica Moldova”, in cadrul caruia peste 1700…