Aproape 200 de elevi ai Scolii Gimnaziale Speciale din municipiul Sfantu Gheorghe vor beneficia, in termen de maxim trei ani, de conditii mai bune de studiu, ca urmare a finantarii proiectului "Extindere, modernizare Scoala Gimnaziala Speciala Sfantu Gheorghe si demolare garaj si magazie", a carui valoare totala este de peste 2,8 milioane euro, din care suma nerambursabila atrasa este de peste 1,4 milioane euro. Proiectul obtine fonduri europene in cadrul Axei Prioritare 10 a Programului Operational Regional 2014-2020, pentru imbunatatirea conditiilor de educatie, in vederea cresterii gradului…