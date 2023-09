Stiri pe aceeasi tema

- S-a dus cu nepoata la spital, cu o simpla raceala și a scos-o de acolo in sicriu. Este istoria cutremuratoare a Iuliei Lis, din Rezina, care acuza medicii ca au provocat decesul fetiței de doar 9 ani. Intr-un interviu pentru Adrian Prodan, femeia a povestit tot ce s-a intamplat in ziua tragediei, chiar…

- O polițista de 28 de ani a murit intr-un spital din Turcia, rapusa de o boala crancena. „In aceste momente grele, intreaga echipa a Poliției Naționale este alaturi de familia indoliata careia ii transmitem sincere condoleanțe”, se arata in mesajul poliției.

- Noi detalii cutremuratoare ies la iveala in cazul Alexandrei, tanara gravida care a murit intr-un spital din Botoșani, dupa ce i s-a spus ca medicul curant o va opera a doua zi, cand va veni la spital. Tanara de 25 de ani a ajuns la spital cu dureri și a aflat ca sarcina ei s-a […] The post Declarațiile…

- Un barbat a murit pe patul de spital dupa ce a fost injunghiat de catre concubina sa. Crima a avut loc joi, 24 August, in orașul Dondușeni. Victima s-a dovedit a fi un barbat in varsta de 34 de ani, care a fost transportat la spital, dupa ce in urma unui conflict cu concubina de 38 de ani. Femeia a…

- Doi soți romani au murit, miercuri, in Grecia, intr-un accident rutier grav. Copiii lor au fost transportați la spital in stare critica și se afla sub supravegherea medicilor. Tragedia s-a produs dupa ce mașina lor s-a izbit de un TIR.

- In noaptea de sambata spre duminica, un grav accident a avut loc in comuna Bordești din județul Vrancea. Mașina condusa de un tanar de 21 de ani a ieșit de de pe șosea și s-a rasturnat. O fata de 18 ani a scapat cu viața, in timp ce Morena, adolescenta de 15 ani, a murit la spital.

- Fetița de doi ani, care acum zece zile a cazut de la etajul opt al unui bloc din Chișinau, a murit pe patul de spital noaptea trecuta.Copilul a fost internat in stare grava in secția reanimare la Institutul Mamei și Copilului din Chișinau. Contactat de IPN, purtatorul de cuvant al instituției, Maxim…