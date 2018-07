Stiri pe aceeasi tema

- Oficialii thailandezi au exclus orice incercare imediata de a evacua pe cei 12 copii si antrenorul lor prinsi intr-o pestera din nordul Thailandei, in ciuda ingrijorarilor privind nivelul scazut de oxigen din subteran. Intre timp, copiii au trimis scrisori parintilor in care ii asigurau ca sunt in regula.

- Oficialii thailandezi au exclus orice incercare imediata de a evacua pe cei 12 copii si antrenorul lor prinsi intr-o pestera din nordul Thailandei, in ciuda ingrijorarilor privind nivelul scazut de oxigen din subteran. Intre timp, copiii au trimis scrisori parintilor in care ii asigurau ca sunt in…

- Scrisorile celor 12 copii blocați timp de 14 zile cu antrenorul lor de fotbal intr-o peștera inundata din Thailanda au fost transmise sambata prin intermediul scafandrilor și peste o suta de gauri au fost forate vertical, o alternativa la o operațiune de scufundari considerata prea periculoasa, relateaza…

- Cei 12 baieti blocati in pestera din Thailanda, de doua saptamani, au scris mai multe scrisori in care le transmit rudelor sa nu se ingrijoreze, caci sunt puternici si vor face fata operatiunii de salvare. Intr-un mesaj separat, antrenorul copiilor si-a cerut iertare de la parinti.

- Un fost membru al comandourilor Marinei thailandeze a murit vineri, din cauza lipsei unei rezerve suficiente de oxigen, dupa ce i-a aprovizionat pe copiii blocati intr-o pestera inundata din nordul Thailandei, relateaza AFP. ''Dupa ce a livrat o rezerva de oxigen, pe drumul de…

- Salvatorii voluntari care incearca sa ajute cei 12 copii ramași prinși intr-o peștera inundanta din Thailanda au pompat greșit apa extrasa și aceasta a ajuns din nou in peștera. Mai multe relatari ale presei locale arata ca voluntarii neinregistrați care au vrut sa ajute copiii, au facut, de fapt,…

- Cei 12 copii si antrenorul lor de fotbal gasiti in viata dupa noua zile petrecute intr-o pestera din nordul Thailandei vor primi alimente timp de patru luni si lectii de scufundare, a anuntat marti armata in contextul in care echipele de prim-ajutor se confrunta cu o evacuare dificila, transmite AFP.…

- Parintii celor 12 copii blocati de trei zile intr-o pestera din Thailanda s-au rugat, marti, langa grota unde au fost reluate operatiunile de cautare, a constatat un jurnalist al AFP. Unii dintre parinti baietilor si-au petrecut noaptea pe terenul noroios din parcul national situat in nordul Thailandei,…