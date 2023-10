130 de copii cu varste cuprinse intre 6 și 13 ani s-au intrecut la un concurs organizat in scopuri caritabile. Mulți dintre copii au inceput sportul cu inotul și il au ca idol pe David Popovici, campionul mondial in probele de 100 și 200 de metri liber. Evenimentul „Run for Life” este un cros caritabil, iar taxele de participare sunt considerate donații pentru susținerea uneia dintre cauzele asociației: femei aflate in situații defavorabile și pruncii lor. Fondurile se transforma in pachete cu toate produsele și serviciile medicale necesare unei mame atat in perioada sarcinii, cat și dupa naștere,…