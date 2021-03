Copiii ar putea primi vaccinul anti-COVID la vară Decizia finala va fi luata dupa ce apar rezultatele finale ale studiului condus de Universitatea Oxford privind siguranța folosirii acestuia pe copii și adolescenți. Deputati, la un pas de bataie pe holurile Parlamentului: „Paduche, esti zero barat!” Din luna august 2021, persoanele sub 18 ani vor putea incepe vaccinarea, cu cateva luni mai devreme decat era așteptat, potrivit publicației TheSun. Astfel, este posibil ca aproape 11 milioane de școlari sa fie vaccinați pana in toamna, cand incepe un nou an școlar. A murit pentru ca nu i-a lasat pe medici sa o intubeze. „Urla ca… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

