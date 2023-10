Rețelele de socializare s-au umplut cu imagini cutremuratoare ale atacurilor Hamas asupra Israelului, scriu The Times of Israel și HotNews.Postul Channel 12 noteaza ca zeci de cadavre au fost preluate de serviciile de urgența din locul in care se desfașura un festival de muzica trance, langa Kibbutz Re'im, sudul Israelului. „A fost un masacru”, a notat publicația, care a precizat ca au participat mii de oameni la evenimentul in aer liber, intre care și mulți copii.Zona este la granița cu Fașia Gaza.Noya Reuven, 20 de ani, a descris starea de panica in masa, in timp ce mii de petrecareți au alergat…