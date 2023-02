Stiri pe aceeasi tema

- In weekend, 27 de șoferi au fost depistați in stare de ebrietate la volan, dintre care 19 se aflau in stare de ebrietate avansata, iar 6 au refuzat testarea alcoolscopica, anunța oamenii legii.

- Program Antena 1 de Revelion. Ce surprize pregatește postul tv in noaptea dintre ani. Fiecare post de televiziune in parte are grija sa pregatesc un program variat in noaptea de Revelion. Program Antena 1 de Revelion. Ce surprize pregatește postul tv in noaptea dintre ani Antena 1 spre exemplu aduce…

- Se anunța ultimul weekend de spectacole la Targul de Craciun din Parcul Central Turda. Din 16 decembrie vor fi prezente la Targul de Fapte Bune și ONG-urile: Rotaract Turda, Activ Pentru Tine, Asociația Club Științific Turda, Asociața Slow Food Turda, Asociația pentru Mobilitate Sociala și Educație…

- Cea de-a LIII-a ediție a festivalului „Calușerul transilvanean” va avea loc duminica, 11 decembrie, in orașul Oraștie, și va incepe la ora 11:45 cu o parada a portului calușarilor din Oraștie și zonele invecinate, unde obiceiul este pastrat cu sfințenie. La aceasta ediție a festivalului, participa cete…

- Benzina și motorina au ajuns la același preț. Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica a stabilit noile prețuri plafon, pentru 3-5 decembrie.Astfel, benzina A95 și motorina au ajuns sa coste 24 de lei și 49 de bani.

- Ultimul weekend al acestei luni va angrena sportivii de la CSM Constanta in competitii de baschet, volei, handbal, rugby, sah si gimnastica artistica. Baschet Seniori Meciurile din Liga Nationala de baschet masculin revin la Sala Sporturilor din Constanta, iar CSM Constanta primeste vizita CSO Voluntari,…

- ????????????????????????????????, ???????? ????????????????????????????????????, la ???????????? ????????:????????, Centrul Cultural „Florica Cristoforeanu” invita publicul la spectacolul „????????????????????????????????????????”, un program de muzica și dans oferite de elevi. Tot cu ocazia spectacolului…

- In acest weekend peste 100 de polițiști acționeaza pe drumurile publice, in special in interiorul,localitaților și in zona unitaților de alimentație publica pentru prevenirea evenimentelor rutiere și identificarea celor care conduc vehicule sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise. In cadrul…