Stiri pe aceeasi tema

- Se lucreaza de zor pe șantierul organizat pentru largirea la patru benzi de circulație a strazii Mareșal Constantin Prezan din Timișoara. Toți copacii de pe marginea drumului au fost doborați. Administrația locala promite in zona spații verzi in suprafața de aproape 20 de mii de metri patrați, cu aliniamente…

- O cometa descoperita in martie 2020 poate fi vazuta din Romania, in luna iulie. Se va afla la distanța minima fața de Pamant pe 23 iulie: 103 milioane de kilometri. Cometa a fost observata prima data de catre telescopul spațial NEOWISE, in 27 martie 2020. Imagini cu cometa au fost postate pe rețeaua…

- Circulația pe strada Mareșan Prezan din Timișoara se inchide, incepand de astazi, intre Calea Martirilor și bulevardul Sudului. Troleibuzul 15 va avea un traseu nou. Fosta strada Lidia intra in șantier. Lucrarile sunt estimate sa dureze mai bine de un an și vizeaza extinderea la patru benzi de circulație…

- Un pieton a fost spulberat de o masina pe strada Grenoble din Capitala. Imagini de la fata locului au fost postate pe Facebook de catre un martor ocular.Din filmuletul video se observa ca impactul a avut loc in aproierea unei treceri de pietoni, iar victima zace la pamant.

- Guvernul a pus la dispoziție, incepand de sambata, 23 mai, 2.600 de trenuri pentru muncitorii ramași fara contracte și blocați din cauza pandemiei in Mumbai și in alte orașe importante din India. Muncitorii ramași șomeri au 10 zile in care pot lua un tren sau un autobuz spre casa, numai ca, daca privim…

- Romania a intrat sub o atenționare nowcasting de vreme rea, cu intensificari ale vantului, ploi torențiale și descarcari electrice. Se pare ca fenomenele meteo periculoase ocolesc Timișoara dar, la un moment dat, imaginile surprinse de locuitori și postate pe ... The post Vine furtuna peste Timișoara?…