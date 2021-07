Stiri pe aceeasi tema

- Ploile abundente din ultimele zile au facut dezastru in Braila. Mai multe gospodarii au fost inundate, iar copacii au cazut pe strazi și in curtea Spitalului Județean. Gospodarii inundate și copaci cazuți in urma ploilor In noapte de joi vineri, din cauza Codului portocaliu de vijelii puternice și ploi…

- Sapte curti din localitatea Stanca, comuna Pipirig, au fost inundate in urma ploii torentiale care s-a abatut, miercuri dupa-amiaza, asupra localitatii. Purtatorul de cuvant al ISU Neamt, locotenentul Irina Popa, a declarat ca voluntarii SVSU Pipirig actioneaza cu un buldoexcavator pentru…

- O furtuna puternica a facut ravagii la Moscova. Mai multe strazi din capitala rusa s-au transformat in rauri, iar vantul a doborat copaci, panouri publicitare și acoperișurile unor cladiri.

- Zeci de copaci au fost puși la pamant de furtuna care s-a abatut vineri noaptea The post Zeci de copaci, puși la pamant de furtuna care s-a abatut azi noapte asupra județului Mureș! Peste 6.400 de gospodarii din peste 30 de localitați, afectate appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului:…

- Un numar de 11 strazi si 31 de gospodarii din judetul Galati au fost inundate, duminica, in urma fenomenelor meteorologice periculoase, informeaza Prefectura Galati. Potrivit sursei citate, din cauza manifestarii fenomenelor meteorologice periculoase in judetul Galati, intre orele 5,00…

- UPDATE: Mai multe strazi din sudul și estul Capitalei au fost inundate dupa caderea precipitațiilor, iar circulația este ingreunata. De asemenea, a fost transmis și un mesaj RO Alert pentru...

- In multe regiuni din tara ploile torentiale au lasat in urma gospodarii inundate, culturi distruse sau drumuri acoperite de aluviuni. Surprins de viitura, un om a murit in judetul Prahova, inainte ca salvatorii sa ajunga la el.