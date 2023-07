Stiri pe aceeasi tema

- Ploaia puternica de sambata seara, care s-a abatut asupra Capitalei și județului Ilfov, a provocat inundații pe strazi, in unele zone fiind necesara intervenția echipelor de la Apa Nova. In București s-au inregistrat și copaci cazuți in urma furtunii.

- In urma ploii torențiale de vineri dupa-masa, mai multe case și strazi au fost inundate. Pompierii intervin pentru evacuarea apei. Pana la ora 16 este in vigoare este un Cod Roșu de averse torențiale.

- Evenimentul "Strazi deschise" continua sambata si duminica in cartierul Rahova precum si pe Calea Victoriei, iar bucurestenii sunt asteptati sa participe la activitatile organizate in aceste zone, a anuntat primarul general al Capitalei, Nicusor Dan."Peste 25.000 de oameni s-au bucurat in primele…

- Noua spitale de adulti si copii si Serviciul de Ambulanta Bucuresti - Ilfov vor asigura asistenta medicala de urgenta in Capitala in zilele de 1 si 2 iunie, precum si in mini-vacanta de Rusalii, a informat Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti, informeaza Agerpres.Cele noua spitale…

- Un puternic incendiu a izbucnit luni dimineata, la mansarda unei cladiri situate pe Calea Dorobanti, din zona centrala a Capitalei. Pompierii intervin, circulatia in zona fiind blocata. ISU Bucuresti Ilfov a anuntat ca echipaje de pompieri intervin la un incendiu produs la mansarda unei cladiri cu un…

- Alerta de vreme rea in Romania. Sunt așteptate ploi torențiale, vant rafalos, dar și posibile caderi de grindina. Asta dupa ce noaptea trecuta, vremea a facut ravagii. O furtuna de cateva minute a facut prapad in Ramnicu Valcea, Cluj si Vaslui. Ploaia torențiala a fost insoțita de grindina. Apa s-a…

- De foarte mulți ani, Capitala Romaniei și imprejurimile sunt invaluite adesea de mirosuri foarte neplacute de gunoi. Fenomenul arderilor ilegale de gunoi nu pare ca poate fi stopat. Intr-un interviu acordat Digi24.ro , președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, recunoaște ca simte și el…