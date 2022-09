Copaci căzuți pe mașini și acoperișuri desprinse, din cauza vântului puternic. ISU intervine în București și Ilfov Echipajele ISU au intervenit duminca in 20 de cazuri, pentru indepartarea copacilor cazuti si a elementelor de constructie desprinse de vantul care se manifesta in Capitala si in judetul Ilfov. ”Intervenim pentru gestionarea situatiilor de urgenta aparute ca urmare a intensificarii vantului in Bucuresti si Ilfov. Sunt peste 20 de cazuri in care am intervenit […] The post Copaci cazuți pe mașini și acoperișuri desprinse, din cauza vantului puternic. ISU intervine in București și Ilfov appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii au intervenit in ultimele ore in peste 20 de cazuri pentru indepartarea copacilor cazuti si a elementelor de constructii desprinse de vant, nefiind inregistrate persoane ranite, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov.

- Porturile maritime au fost inchise, vineri dimineața, din cauza vantului puternic. Centrul Infotrafic al Poliției Romane a anunțat, vineri dimineața, ca porturile Constanta Nord, Constanta Sud si Midia au fost inchise transportului maritim si fluvial din cauza vantului puternic. Decizia a intrat in…

- Și anul acesta, mai multe zone verzi din Capitala sunt invadate de insecte. Zeci de copii au ajuns in camerele de garda ale spitalelor din cauza intepaturilor de tantari. Cei mai multi se aleg cu alergii severe si infectii, spun medicii. Medicii atrag atentia ca de multe ori muscaturile de insecte pun…

- The post Doua accidente in care au fost implicate 8 mașini, pe A2 (Autostrada Soarelui). Trafic ingreunat spre Capitala appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .

- Un accident in lant s-a produs, joi, pe A1, in zona localitații Ciorogarla, județul Ilfov, 3 persoane fiind ranite. A fost solicitat la fața locului și un elicopter SMURD. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, traficul este oprit momentan pe Autostrada A1 pe sensul Pitești catre București,…

- Trei barbati suspectati ca au furat un seif cu 300.000 de euro, dintr-o locuinta din Bucuresti, au fost prinsi in urma unor perchezitii facute, marti, de politistii din Capitala. Politistii au pus in aplicare 10 mandate de perchezitie domiciliara in București și in judetul Ialomița, intr-un dosar privind…

- Serviciul de ambulanta Bucuresti – Ilfov a inregistrat in weekendul trecut 3.660 de solicitari, mai mult de jumatate fiind urgente. In 151 de cazuri a fost vorba despre persoane carora li s-a facut rau pe strada. Weekendul trecut, in Capitala au fost inregistrate temperaturi – record, care au depașit,…

- A fost panica la bordul unui avion care ar fi trebuit sa aterizeze la Iasi. Cursa Londra-Iasi, cu aproape 200 de pasageri la bord, printre care si 10 copii, a survolat aeroportul timp de 40 de minute, pana cand pilotul a decis sa renunte la manevra. Din cauza vantului puternic, aeronava a fost redirectionata…