- Pompierii de la Detasamentul de Pompieri Targu Mures au fost solicitati sa intervina, sambata, la o casa inundata din satul Roua, comuna Fantanele, unde un copil s-a refugiat din calea apelor pe acoperisul unui adapost de animale, ramanand izolat, informeaza www.agerpres.ro. “Adolescentul de circa 17…

- In municipiul Targu Mureș, pe strada Subpadure un copac a produs pagube materiale, dupa ce a cazut pe un autoturism. Din fericire nu a provocat și victime omenești. Pompierii de la Detașamentul Targu Mureș au indepartat copacul, potrivit ISU Mureș. Pagube materiale produse de un copac at Sursa articolului:…

- Pompierii de la Punct de lucru Raciu și de la Serviciul de Voluntari pentru Situații de Urgența Band au localizat incendiul izbucnit la un fanar din localitatea Dracula, pe deal. Au ars aproximativ 15 baloți de furaje și acoperișul șurei de cca 50mp. Drumul de acces este impracticabil, potrivit ISU…

- Detasamentul de Pompieri Sighetu Marmatiei a fost solicitat sa intervina in aceasta dupa amiaza, la inlaturarea efectelor ploilor torentiale, in municipiu. Dupa primele estimari, au fost afectate circa 40 de curți. Source

- Un barbat de 73 de ani și-a pierdut in aceasta dupa-amiaza viața dupa ce acesta a cazut intr-o fantana. Accidentul a avut loc in Glodeni. La locul accidentului a intervenit un echipaj din Detașamentul de Pompieri Targu Mureș și un echipaj SMURD C1 care a efectuat manevrele de resuscitare. Din pacate,…

- Pompierii militari de la Detașamentul de pompieri Targu Mureș au fost solicitați in aceasta dupa-masa pentru salvarea unui barbat de 73 de ani, cazut intr-o fantana in localitatea Glodeni. La fața locului au gasit victima in stare de inconștiența. Barbatul de 73 de ani a incercat sa faca anumite reparații…

- Misiunea de stingere a incendiului continua și la aceasta ora, deși inca din cursul zilei de ieri, 18 mai a.c., pompierii militari din cadrul Detasamentului Gheorgheni, alaturi de pompieri civili din cadrul SVSU Gheorgheni, Lazarea, Remetea și Suseni, precum si lucratori silvici, au acționat continuu…

- Pompierii de la Detașamentul Targu Mureș au intervenit pentru evacuarea fumului din restaurantul Gran Canaria din localitate, dupa ce incendiul izbucnit la un aparat de gatit a fost stins de catre proprietar. Nu sunt victime, aflam de la ISU Mureș. Gran Canaria, foc cu mult fum at Sursa articolului:…