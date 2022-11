Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a transmis luni, in deschiderea summitului COP27, desfașurat in Egipt, ca omenirea se indreapta „spre o clima de iad”, atragand atenția ca țarile fie colaboreaza pentru reducerea emisiilor de dioxid de carbon, fie condamna generatiile viitoare la o catastrofa…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a denuntat luni, potrivit purtatorului sau de cuvant, „o escaladare inacceptabila a razboiului” in Ucraina dupa sangeroasele bombardamente de luni, de o amploare fara precedent de luni de zile, care au lovit Kievul si alte orase ucrainene, potrivit AFP, Reuters…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, le-a cerut marti tarilor bogate sa impoziteze profiturile obtinute in sectorul combustibililor fosili pentru a le redistribui catre tarile victime ale impactului schimbarilor climatice si catre populatiile afectate de inflatie, relateaza AFP si Reuters.…

- Secretarul general al ONU i-a avertizat marti pe liderii din intreaga lume cu privire la riscul unei "ierni a nemultumirii mondiale", din cauza multiplelor crize care afecteaza omenirea, de la razboiul din Ucraina la incalzirea climei, relateaza AFP si dpa.

- Tarile in curs de dezvoltare platesc "pretul" dependentei mondiale de energiile fosile, a denuntat sambata secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), Antonio Guterres, in cea de-a doua zi a vizitei sale in Pakistan, o tara devastata de inundatii catastrofale, informeaza AFP, potrivit…

- Pakistanul se lupta marți (6 septembrie) pentru a largi o breșa in cel mai mare lac al sau și pentru a preveni revarsarea apelor in orașele din apropiere, dupa ce inundații fara precedent au inundat o treime din națiunea din Asia de Sud. Cel mai mare lac de apa dulce, Manchar al țarii, din provincia…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a sosit in Republica Moldova și ar urma sa se intalneasca cu presedintele Maia Sandu, a declarat purtatorul sau de cuvant Farhan Haq, citat de EFE și agerpres.

- Secretarul general al ONU Antonio Guterres se va deplasa joi in Ucraina unde va participa la o intalnire cu presedintii ucrainean si turc pentru a discuta mai ales despre exportul de cereale din porturile ucrainene, a anuntat marti purtatorul sau de cuvant, citat de France Presse.