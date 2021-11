COP26: Acord pentru accelerarea luptei împotriva încălzirii globale, dar fără obiective concrete Țarile prezente la conferința COP26 de la Glasgow privind combaterea schimbarii climatice au aprobat sambata seara un acord pentru accelerarea luptei impotriva incalzirii globale, informeaza agențiile internaționale de presa. COP26 face apel, in declarația finala, la țarile lumii sa inceapa renunțarea la carbune, in primul acord de acest tip. Acordul a fost revizuit prin inlocuirea formulei “renunțare treptata” la carbune cu expresia “reducere treptata”, in urma unei propuneri din partea Indiei, informeaza Reuters. Ministrul mediului din Elveția, Simonetta Sommaruga, a declarat la plenara COP26… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

