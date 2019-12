Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite, Antonio Guterres, "este socat de bilantul mortilor pe care l-am vazut in ultimele zile in Irak", potrivit unui purtator de cuvant, relateaza marti DPA, potrivit Agerpres.Oamenii "trebuie sa poata demonstra liber si pasnic, iar fortele de…

- Secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite, Antonio Guterres, "este socat de bilantul mortilor pe care l-am vazut in ultimele zile in Irak", potrivit unui purtator de cuvant, relateaza marti DPA. Oamenii "trebuie sa poata demonstra liber si pasnic, iar fortele de securitate trebuie sa dea dovada…

- Secretarul general al ONU Antonio Guterres a denuntat vineri "incalcari substantiale" ale drepturilor omului de catre fortele de ordine in timpul manifestatiilor desfasurate in Irak, fara a preciza insa cum ar trebuie sanctionate aceste acte, transmite AFP. "Regretam profund numarul mare al persoanelor…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, aflat vineri intr-o vizita in Istanbul, a cerut Turciei sa actioneze ''cu retinere'' in cadrul ofensivei desfasurate impotriva unei militii kurde in nord-estul Siriei, informeaza AFP, remarcand totodata - potrivit dpa - ca nicio alta tara…

- Bugetul de functionare al ONU este in criza de 230 de milioane de dolari de la sfarsitul lui septembrie, iar „ultimele rezerve de trezorerie risca sa fie epuizate pana la finalul lunii”, a transmis intr-o scrisoare secretarul general Antonio Guterres, potrivit Agerpres. Pentru a garanta plata salariilor…

- Secretarul general al Organizației Națiunilor Unite, Antonio Guterres, a facut apel, prin intermediul purtatorului sau de cuvant, la protestatarii de la Hong Kong sa evite violența și solicita autoritaților din acest teritoriu sa dea dovada de reținere in timpul manifestațiilor, potrivit Reuters,…

- Luni, cu o zi inaintea inceperii sesiunii Adunarii generale anuale a ONU, la New York a avut loc un summit dedicat «urgențelor climatice», inițiat de secretarul general al ONU, Antonio Guterres. Pentru domnia sa, clima pe Terra a devenit acțiunea prioritara a mandatului sau. Organizarea acestui summit…

- ''Cred cu fermitate ca lansarea unui Comitet constitutional, organizat si condus de catre sirieni, poate fi inceputul unui drum politic catre o solutie'' in aceasta tara aflata in razboi din 2011, a declarat Antonio Guterres in fata presei. Noul comitet, care se va intruni in cateva saptamani,…