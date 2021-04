Coordonatorul campaniei naţionale de vaccinare anti-Covid, Valeriu Gheorghiţă, susţine că România a imunizat 15% din populaţie Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița, susține ca in Romania imunizarea populației a ajuns la 15% și a anunțat ca la alocarea centrelor de vaccinare se va ține cont de acum inainte și de criteriul adresabilitații, relateaza Mediafax si Hotnews. „Suntem pe la 15% in acest moment (cu imunizarea-n.r.)”, a spus Valeriu Gheorghița, joi seara, la Digi24. Acesta susține ca daca procentul ramane la acest nivel, toate eforturile de pana acum ar fi pierdute. „Nu am reuși ca in perioada urmatoarelor luni sa controlam așa cum trebuie pandemia, am fi cu același restricții. Posibilitatea… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In total, de la inceputul campaniei de vaccinare, au fost imunizate impotriva COVID 1.990.392 de persoane, potrivit datelor transmise marți de Comitetul Național pentru coordonarea campaniei de vaccinare. In ultimele 24 de ore, au fost raportate 200 de reacții adverse.64.418 de persoane au fost vaccinate…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita, anunta ca peste jumatate dintre centrele de vaccinare folosesc vaccinul de la compania Pfizer, 30% primesc serul de la AstraZeneca, iar in 10% dintre centre se foloseste serul de la Moderna. Presedintele CNCAV precizeaza ca, ”in…

- Miercuri, 3 martie, a fost efectuat vaccinul cu numarul 1.000.000 in Romania. Campania de vaccinare in masa a populației țarii a inceput oficial pe 27 decembrie 2020. „Va fi vaccinata persoana cu numarul 1.000.000”, a anuntat marti coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita.…

- Romania va depași azi pragul de 1 milion de persoane vaccinate. Miercuri, numarul de persoane vaccinate impotriva Covid-19 in Romania va depași pragul de milion, a anunțat coordonatorul campaniei de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghița. „Miercuri va fi vaccinata persoana cu numarul 1.000.000”, a anuntat…

- Astazi, numarul de persoane vaccinate anti-COVID pe teritoriul Romaniei va depasi un milion. „Maine (astazi -n.r.) va fi vaccinata persoana cu numarul 1.000.000”, a anuntat marti coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita, potrivit Agerpres. De la debutul campaniei de vaccinare,…

- 43.319 persoane au fost vaccinate anti COVID-19 in ultimele 24 de ore. Cifrele sunt in scadere fața de ziua precedenta, cu aproape 2.600 de persoane imunizate mai puțin, arata bilanțul Comitetului Național pentru Vaccinare remis miercuri, 17 februarie. Dintre cele 43.319 persoane vaccinate in ultimele…

- Col. Dr. Valeriu Gheorghița a precizat, marți, ca a doua doza poate fi facuta doar dupa vindecare, de preferat dupa 2-4 saptamani, intr-un raspuns dat la intrebarea despre procedura de urmat in cazul infectarii intre cele doua doze de vaccin impotriva COVID-19.„O instrucțiune vizavi de modalitatea…

- Romania ar putea ajunge la 10 milioane de persoane vaccinate impotriva Covid-19 in toamna. Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita, estimeaza ca din a doua jumatate a lunii aprilie Romania ar putea vaccina 100.000 de persoane pe zi, iar in luna septembrie ar putea atinge un…