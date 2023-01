Stiri pe aceeasi tema

- Politia Romana, alaturi de DIICOT, Europol, autoritatile germane, olandeze si cele ale Statelor Unite, a contribuit la destructurarea gruparii ransomware HIVE, care, din luna iunie a anului 2021 si pana in prezent, a atacat peste 1.500 de companii din peste 80 de tari, provocand un prejudiciu de peste…

- Poliția Romana, prin Direcția de Combatere a Criminalitații Organizate – Serviciul Antidrog, a desfașurat ieri, in comun cu autoritați din Olanda, Polonia și Germania, mai multe percheziții concomitente, in locații din Romania, Olanda și Polonia, pentru probarea activitații infracționale a unei grupari…

- Utilizatorii Netflix Romania trebuie sa fie atenți la mesajele primite de la companie și la adresa de e-mail a companiei! In spatele inițiativei sunt infractori cibernetici care vor sa-ți fure datele de autentificare. „Ai primit un e-mail, sau poate chiar un SMS de la Netflix, prin care ești notificat…

- HOȚI SUPRACALIFICAȚI! Polițiștii Biroului Investigații Criminale, din cadrul Poliției Municipiului Vaslui, au reținut doi tineri, in varsta de 20, respectiv 17 ani, din municipiul Vaslui, respectiv comuna Puiești, banuiți de savarșirea mai multor infracțiuni de furt calificat. Oamenii legii au documentat…

- Joi, 24 noiembrie, polițiștii Serviciului de Ordine Publica – Biroul pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol au pus in executare 16 mandate de percheziție domiciliara, emise de Judecatoria Dragomirești, intr-un dosar penal, in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarșirii infracțiunilor…

- Polițiștii din Prahova efectueaza, joi, percheziții in București și in alte patru județe din țara intr-un dosar de evaziune fiscala. Potrivit anchetatorilor suspecții inregistrau achiziții fictive la firmele pe care le administreaza. Prejudiciul in acest dosar se ridica la suma de 10 milioane de lei,…

- 1.162 de dosare DNA și DIICOT se vor inchide ca urmare a deciziei Inaltei Curți de Casație și Justiție privind modul de aplicare a hotararilor CCR in ceea ce privește prescripția. Prejudiciul este estimat la 2,2 miliarde de euro.

- Exemplarul cu acest text constitutional, semnat la Philadelphia pe 17 septembrie 1787 de „Parintii fondatori” ai Statelor Unite - printre care s-au aflat George Washington, Benjamin Franklin si James Madison - face parte dintr-o colectie privata.