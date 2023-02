Convorbirile cutremurătoare ale soldaţilor ruşi. Mii de apeluri telefonice, interceptate: „Sunt atât de speriaţi că se rănesc singuri” Inca din primele zile ale razboiului declanșat de Rusia impotiva Ucrainei, ca dovada a slabei pregatiri tehnice, serviciile de securitate ucrainene reușeau sa intercepteze convorbirile cutremuratoare ale soldatilor rusi și familiile lor. Cele mai recente date arata ca numarul acestor interceptari a crescut la cel puțin 2.000 de convorbiri, iar majoritatea arata cat desperiați sunt […] The post Convorbirile cutremuratoare ale soldatilor rusi. Mii de apeluri telefonice, interceptate: „Sunt atat de speriati ca se ranesc singuri” appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

